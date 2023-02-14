شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تطرح أغنية "خلينى شوية معاك" بمناسبة عيد الحب.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت النجمة أنغام، جمهورها بأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "خلينى شوية معاك" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب وتطرحها غداً الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساء بمناسبة عيد الحب.



انغام

وطرحت النجمة أنغام، مؤخراً أغنية بعنوان "عشان أرضيك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وليد فايد، ميكس وماستر أمير محروس.

وأحيت النجمة أنغام، حفلاً غنائيا فى التجمع الخامس، أول الشهر الجارى في التجمع الخامس، وقدمت خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها الذى حرص على الحضور رغم برودة الجو.

يشار إلى أن أنغام تقدم برنامجها الذى يحمل نفس اسمها ويذاع أسبوعياً يومى الخميس الجمعة، حيث استضاف العيد من نجوم الغناء، أبرزهم راغب علامة، ومصطفى قمر، ونوال الزغبى، وهيثم شاكر، وبهاء سلطان، وغيرهم من المطربين في مصر والوطن العربى.