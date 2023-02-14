شكرا لقرائتكم خبر عن صراع كبير بين منال سلامة وريهام عبد الغفور فى أولى حلقات مسلسل "الأصلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة منال سلامة خلال أحداث مسلسل "الأصلي" الذي يعرض حاليًا على dmc ومنصة watch it الإلكترونية، دور "فايزة الأصلي" أخت فاطمة الأصلي التي تؤدي دورها الفنانة ريهام عبد الغفور، وشهدت الحلقتان الماضيتان صراعًا كبيرًا بين الأختين اللذين يعملان في نفس المهنة وهي تجارة قطع غيار سيارات.

وشهدت الحلقة الأولى من المسلسل قيام فايزة (منال سلامة) بمحاولة تحريض أخواتها ضد فاطمة، لمطالبتها بتوزيع الميراث وألا تكون هي وحدها صاحبة الرأي والتصرف في أموالهم، كما تشهد الحلقة أيضًا تحريض فايزة لابنها إبراهيم (يوسف عثمان) للزواج على زوجته أمينة (شاهيستا سعد) وهي ابنة شقيقتهم المتوفية والتي تتولى فاطمة رعايتها، لتنشب مشكلة ثانية بينهما وبين فاطمة، حيث تستنكر فاطمة فعلتها وتجبر إبراهيم على تطليقها كما تقوم بضربه بالقلم.

وخلال الحلقة الثانية من العمل تحاول فايزة تشويه صورة أمينة من خلال بث منشور عن "فيسبوك" يتحدث عن أن إبراهيم قام بتطليق أمينة بسبب عدد قدرتها على الإنجاب، وهو ما يغضب فاطمة، لتقوم بمواجهتها، واستئجار عدد من السيدات والاعتداء عليها بالضرب داخل المحل.

مسلسل "الأصلى" بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "الأصلى" في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.