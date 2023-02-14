شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الجزء الثانى من مسلسل الكرتون "يحيى وكنوز" فى رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل "يحيى وكنوز" عن عرض الجزء الثانى من العمل الكرتونى في شهر رمضان المقبل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو المسلسل الذى حقق نجاحاً كبيراً في الجزء الأول الذى عرض العام الماضى وتعلق الأطفال بالمسلسل، خاصة أن العمل يتناول كنوز مصر الثرية من الآثار والمدن الساحلية، بالإضافة إلى العراقة المصرية والحضارة الفرعونية.

وكان عصام السقا قد نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة له من داخل الاستوديو أثناء تسجيل مشاهد شخصيته في مسلسل "يحيى وكنوز 2" وعلق عليه قائلاً: "مغامرات يحيى وكنوز الجزء الثاني شهر رمضان بإذن الله".

وضم الجزء الأول من المسلسل الكرتوني يحيي وكنوز الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2022، الفنان ياسر جلال، أحمد السقا، إسعاد يونس، أحمد العوضي، أشرف عبد الباقي، علاء مرسي، وسامي مغاوري، وغيرهم من النجوم ومن تأليف محمد عدلي ومن إخراج محمد عيد.