سهير جودة تحتفل باليوم العالمي للإذاعة

ياسر رشاد - القاهرة - احتفلت الإعلامية سهير جودة، باليوم العالمي للإذاعة، إذ يحتفل العالم في فبراير من كل عام بإطلاق إذاعة الأمم المتحدة سنة 1946.

وقالت الإعلامية سهير جودة:" بدأت من الإذاعة وأنا كائن إذاعي وبالنسبة لي كلمة سحرية جدا وتستحق اكثر من عيد سنوي ".

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وضافت سهير في برنامجها الذي يحمل اسم «الستات» والمذاع عبر فضائية «النهار»، قائلة: «الإذاعة تستحق اكثر من عيد سنوي، لأن الإذاعة في حد ذاتها عيد حقيقي، عيد للجمال أو هكذا كانت، وعيد للخيال الذي أضافته للحياة ولمستمعيها ولمبدعيها المخلصين، الذين قضوا حياتهم خلف الميكروفون في بث أصوات وأفكار وأحلام وضحك ومشاعر حياة، والمؤثرات التي قدمت بالصوت فقط».

وأشارت سهير: «هؤلاء الناس يستحقوا منا الشكر، شكرا للمبدعين على الوقت الرائع الذي كنا نعيشه معهم، شكرا على الونس والمعلومة وللكلمة الطيبة، وشكرا للقيم الذي كنا نعيشها في الأسر والمدارس من الاذاعة».

وأوضحت سهير جودة: «الاذاعة كانت دائما حلم كبير جدا بالنسبة لي، ويمكن بقول شكرا لناس كنت سعيدة الحظ أني التقيت بهم وعشت معهم أو زاملتهم وأصبحنا أصدقاء، أو لم يسعدني الحظ لأنهم رحلوا

بالجسد قبل تواجدي في الإذاعة».

وتابعت: أنها لا تستطيع أن تنسى من نجوم إذاعة الشرق الأوسط، نبيلة سنبل وحكمت الشربيني وسناء منصور ومنير عامر وتهاني حلاوة ومحيي محمود وعلا بركات وعمر بطيشة ونادية صالح وأمال فهمي ومشيرة كامل وهالة الحديدي وحسن مدني وأمنية عزمي ووفاء فاضل وهالة صلاح الدين ونجوى ابو النجا وامينة صبري ومحمد الجوهري وعلي مراد وميرفت خيرالله وايات الحمصاني وفواء المهندس وصفية المهندس».

واختتمت: « الإذاعة المصرية علمت العالم العربي كله وصنعت أجيال، الإذاعة المصرية فيها قدمت اصوات عديدة، استوديوهات الهواء لها رهبة وحنين، وأتمنى طوال الوقت أن أدخل استوديوهات الهواء، نفسي ارجع اشوف استوديوهات الهواء تاني وأشوف التغيير الذي حدث، لدي حنين طوال الوقت لإستوديوهات الهواء في الإذاعة المصرية ماسبيرو».