زوج نانسي عجرم.. المحكمة تفجّر مفاجأة بقضية اتهامه بالقتل

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت المحكمة قرارًا جديدًا بشأن أزمة الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد مرور 3 سنوات على واقعة اتهامه في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى.

وقضت المحكمة بمنع محاكمة فادي الهاشم؛ نظرًا لوجود سبب التبرير المنصوص عنها في المادة 184 من قانون العقوبات وفي المادة 563 من نفس القانون.

اقرأ ايضًا .. زوج نانسي عجرم ومدير أعمالها يعلقان على شائعات الانفصال | تفاصيل

وتضمن قرار المحكمة الآتي: من قانون العقوبات ومنطبقا بالتحديد على الحالتين الأولى والثانية من القانون للدفاع المشروع الخاص، والمنصوص عنها في المادة 563، وذلك مبررًا لضرورة الحالة والتي جعلت لا مفر من خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المشار إليها لرده.

وأضاف قرار المحكمة: وفي ضوء توفر سبب التبرير طال الركن القانوني

للجريمة والصفة الجرمية للفعل فأخرجه من نطاق نص التجريم، بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية، وطالما أنه لم يثبت في الملف أي معطيات أو أدلة من شأنها أن تهدم هذه القرينة التي يستفيد منها المدعى عليه، منع المحاكمة عنه بما أسند إليه بجناية المادة 547 من قانون العقوبات.

واستكمل قرار المحكمة: ولذلك تقرر الهيئة بالإجماع منع المحاكمة على المدعى عليه فادي مخايل الهاشم، تبعا لوجود سبب التبرير المنصوص عنها في المادة 184 من قانون العقوبات.