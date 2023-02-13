محمود ياسين يشارك في دراما رمضان 2023.. محارب في الكتيبة 101

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان الشاب محمود ياسين، في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الكتيبة"، بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين.

كما يشارك في مسلسل "محارب" أمام النجم حسن الرداد ووفاء عامر، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، مقرر أن يعرض ضمن دراما رمضان 2023 .

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مسلسل "الكتيبة 101" تدور أحداثه حول الكتيبة 101 وكيف نجحت في التصدي للتكفيريين داخل سيناء.

ويضم "الكتيبة 101" عدد كلير من النجوم ومن ببنهم؛ عمرو يوسف، آسر باسين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، تأليف إياد صالح، وإنتاج شركة سينرجى.

آخر أعمال محمود عمرو ياسين

يذكر أن آخر أعمال ياسين مشاركته في مسلسل إلا انا حكاية "على الهامش" مسلسل إلا انا دراما مستوحاة من قصص حياتية، كل قصة تقدم في عشر حلقات تناقش قضايا تهم المجتمع بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة من خلال قصص وأحداث حقيقية.

وذلك بجانب مشاركته في مسلسل " اللي مالوش كبير" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي ،وتدور الأحداث حول غزال

ووالدها الذي يجبر ابنته على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق

السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه.

أبطال مسلسل " اللي مالوش كبير" :

المسلسل بطولة كل من ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي ،خالد الصاوي ،دينا فؤاد ، خالد سرحان ،أحمد سعيد عبدالغني ، إخراج مصطفى فكري،تأليف عمرو محمود ياسين

بالإضافة إلى المشاركة في مسلسل "الفتوة" الذي تم غرضه في الموسم الرمضاني لعام 2020 ، وتدور أحداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم الفتوة، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.

أبطال مسلسل "الفتوة" :

المسلسل من بطولة كل من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي، إخراج حسين المنباوي، تأليف هاني سرحان.