شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق شارون ستون بعد شهرين على وفاة ابنه الرضيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت التقارير العالمية عن وفاة شقيق شارون ستون عن عمر يناهز 57 عامًا وذلك بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة بسبب مرض في القلب، وذلك بعد أقل من ثلاثة شهور من الموت المأساوي لابنه ريفر عن عمر 11 شهرًا فقط، والذى إصابة بحالة كبيرة من الحزن آنذاك.



شقيق شارون ستون

باتريك ستون الذى يعد شقيق نجمة هوليود، ولم تحديد تقارير الديلى ميل أو غيرها من المواقع العالمية عما إذا كان قد نُقل إلى المستشفى أو عُثر عليه ميتًا.

وكان آخر ظهور للممثلة العالمية شارون ستون ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ75 العام الماضى 2022، حينما حرصت على حضور عرض فيلم "Elvis" في عرضه العالمي الأول في المهرجان.

الفيلم تناول قصة بريسلي وباركر على مدى 20 عامًا، من صعود بريسلي إلى الشهرة إلى نجوميته غير المسبوقة.