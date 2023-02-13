شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبو زيد ينتهى من تسجيل أحدث أغنياته "شائعات" استعدادًا لطرحها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب كريم أبو زيد، من تسجيل أحدث أعماله الغنائية التى تحمل اسم "شائعات"، وهي أغنية سينجل قام بتسجيلها في أحد أستوديوهات منطقة "الدقي"، ومن المقرر تصويره على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج نبيل مكاوى قريبًا.

وقال الفنان كريم أبو زيد إن أغنية "شائعات"، تدور فى إطار درامى هادف حول أكذوبة الشائعات التى تنتشر عبر ألسنة بعض الأشخاص ذوي الفقر الأخلاقى ليقع فى صدقها بعض البشر، لافتًا إلى ذلك بسرد كلماتها شبابى ذات إيقاع موسيقى سريع حول عصر السوشيال ميديا وغيرها مشيرًا إلى الخوف من انتشار ظاهرة الشائعات والأكاذيب دون الوقوف على مستند لنشرها لتسبب الكثير من النتائج الخاسرة مؤكدًا أنه على الإنسان أن يراجع ضميره قبل أن ينشر هذه الشائعة وغيرها.



كريم ابوزيد

وفى سياق متصل قال كريم أن المخرج نبيل مكاوى يعكف حاليًا، على قدم وساق للوقوف على اللمسات النهائية للانتهاء من كل التفاصيل الفنية قبل انطلاق تصويره استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وجدير بالذكر بأن أغنية "شائعات" من غناء وكلمات وألحان كريم أبو زيد ومن توزيع إسلام ساسو وهندسة صوتية لكل من أحمد جوده ومحمود عزت.

وكانت آخر الأعمال الموسيقية للمطرب كريم أبو زيد ديو غنائى مع المطرب الشعبى شحته كاريكا على طريقة الفيديو كليب بعنوان "ايزي ايزي" وهو من كلمات كالوشا وألحان وليد العطار وتوزيع إسلام ساسو وإخراج محمد العوادلى وتم طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب فى شهر مايو الماضى وتخطى حاجز المليون مشاهدة لحين ذات الوقت.