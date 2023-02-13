أصالة تُؤكد أن مُهمتها ورسالتها هي إسعاد المقهورين

في خطوة جديدة من النجمة السورية أصالة للدفاع عن نفسها أمام اتهامها المتكرر بتجاهل معاناة مواطنيها عقب مأساة الزلزال، ردت على الانتقاد الموجه لها عقب تقديم حفل جديد في دبي مؤكدة أن مهمتها ورسالتها الأولى، وهي إسعاد المقهورين.

وأضافت أصالة في تصريحاتها للبرنامج et بالعربي: "رسالتي في الغناء إسعاد المجتمع الحزين المقهور الذي أنا واحدة منه، ولولاهم الدنيا هتكون صعبة، ولازم نسهل الدنيا بالفن".

وتابعت: "حتى الناس إللي ضدي عارفة إن عندهم قلب، ولكن لا يعرفوا يهاجروا بالحب، وحتى الناس إللي بتهاجمني في مفتاح لقلبهم".

أصالة: أنا والفرقة شعرنا بـ"أرواح طاهرة عمّ تعزف معنا وتغنّي"

وكشفت أصالة عن كواليس الحفل الذي أُقيم في دبي مؤخراً، وتبرعت بكامل أجرها عنه لصالح ضحايا الزلازال وقالت عبر حسابها بموقع الفيس بوك: "مرّات بيكون فيه ليالي وكأنّها هربانة من حلم، وبما إنّنا مُحاطين بالكوابيس والآلام وواقعنا عم شفا حفرة من الانهيار، وغرقانين ببحر هموم ما بين إمبارح واليوم حتّى بكره، صرنا بحاجة قشّة نتعلّق فيها بلكي بتوصلنا على شي برّ".

وأضافت: "مبارح ماكنّا أنا وفرقتي لحالنا عالمسرح عم نقدّم مساعدة نفسية إلنا وننقلها للموجودين، كلنا حسينا إنّنا بوسط حشد من أرواح طاهرة عمّ تعزف معنا وتغنّي وعلينا ورحنا بعيد وتركنا بمطرحنا الهمّ أمانة لنرتاح ونرجع تقوى علينا نلاقي له حلّ ودائماً الحلول مابتنوجد إلّا لمّا نهدى شوي".

وشكرت أصالة السيّد عمر الدّهماني من الإمارات العظيمة إللي قدّم كلّ ريع الحفل لأهلنا بسوريا الممتحنة، وتغزلت في بلدها قائلة: "سوريا التاريخ والأصالة الموجوعة وصرختها صارت الأعلى بين كلّ بلادنا الموجوعة".

أصالة: أتمنى أن يجمعني الله بحبايبي وأهلي بوطني الغالي

واختتمت منشورها قائلة: "بدعي ربّي يجمعني بحبايبي وأهلي بوطني الغالي قريب وطالما مازال الخير موجود الأمل دائماً موجود. شكراً دبي على وجودك زهرة نشوفها ونستمتع فيها مصدر أمان وسعادة للعالم أجمع".

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