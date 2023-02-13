شكرا لقرائتكم خبر عن أورتيجا ومينو زين يطرحان مهرجان "دافنشى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مطربى المهرجانات أورتيجا ومينو زين أغنية بعنوان "دافنشى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وهى من كلمات سلفى ومينو زين وألحان كودكس وكيشو.

في جانب آخر، طرح مطرب المهرجانات أورتيجا كليب جديد يحمل اسم "مدرسة شيطان" بمشاركة المطرب خالد عجمى ومن إخراج ميدو عماد، وتدور فكرة الأغنية عن جيل الشباب الضايع، والذى يعتمد فقط على الإدمان والمخدرات.

وطرح أورتيجا من فترة عدة أغانى من ضمنها أغنية "المملكة"، وتم تصويرها بعدد من الأماكن الساحلية، واستغرق تصويرها يومين بين منطقة الجلالة والسخنة والزعفرانة.

أغنية "المملكة" تأتي ضمن سلسلة أغاني قام بطرحها أورتيجا بعد انفصاله عن صديقه مطرب المهرجانات أوكا، وتأتي كلمات الأغنية: "أنا بالنسبالي الدنيا دي مش فرقالي باصص قدامي مابرجعش ورا تاني الدنيا دي حافظها ماشية بالأسامي.. أيوة الخلاصة كلو لادا وانا فيراري".

أغنية مملكة كلمات هيما وتوزيع أورتيجا وجيزاوي وميكس وماستر شيندي وخليل استايلست كارولينا قنديل إخراج كريم الغمري.