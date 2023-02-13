سمية الخشاب تُقدّم نصيحة للسيدات في عيد الحب

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة للسيدات بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، إذ قالت إن الحب ليس فقط بين الرجل والست.

وتابعت سمية الخشاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سهير جودة، في برنامجها الذي يحمل «الستات»، عبر فضائية «النهار»، قائلة:" لابد الست أن تحب نفسها اولا، وتقدر نفسها، وتمتن لكل شئ جيد في حياتها، مشيرة أنه لا يشترط أن تكون الست سعيدة إذا كان هناك شخص آخر في حياتها، فالست قادرة على إسعاد نفسها بنفسها دون أن تحتاج لأحد.

اقرأ ايضًا .. سمية الخشاب لا تعترف بعيد الحب

وأضافت سمية الخشاب، قائلة: «انا ادلع نفسي بنفسي، ولو هجيب هدية لنفسي هتبقى بيجامة عشان الجو البرد، او برفيوم، او اي حاجة نقصاني هتخليني فرحانة ومبسوطة، ايه المشكلة يعني، الحياة بسيطة أوي، متوقفوش سعادتكم على حد، حبي نفسك وهادي نفسك، وانبسطي».

ووجهت سمية الخشاب نصيحة للستات، قائلة: «الست لازم تبطل تفتش ورا جوزها، لان الراحل لو عايز يعمل حاجة هيعملها، بلاش تشغلي نفسك وتنحري نفسك، وقلبك يتوجع،

هو لازم يبقى بيحبك من نفسه وبيثق فيكي وبتثقي فيه، متشتغليش ضابط مباحث او وكيل نيابة او محقق على جوزك، انتي كدة بتضيعي طاقتك وهتتصابي بالامراض، ليه كل دة وعشان مين، وفري المجهود دة لنفسك، وفكري ازاي تسعديها».

وتابعت: «اتفرجي على فيلم جميل، واعملي فشار، روحي اعملي ماسك لوشك واهتمي بجمالك»، مشيرة: «انا بهتم بنفسي وبدلعها، وبمتن لربنا، واعمل ماسكات لشعري، والعب مع القطة بتاعتي، انا بقيت بحب القطط مؤخرا وبعشقهم، اتبنوا قطط يا جماعة، دول بيمتصوا الطاقة السلبية من البيت، بيصدروا موجات بصوتهم وبيمتصوا بيها اي طاقات سلبية، اللعب مع الحيوانات زي القطط والكلاب بيخليكوا اسعد ناس في الدنيا».