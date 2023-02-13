سمية الخشاب لا تعترف بعيد الحب

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن رأيها في احتفالات عيد الحب، مشيرة أنها لا تعترف به وأن المرأة تفضل تلقي الهدايا في جميع الأوقات .

وقالت سمية الخشاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات"، الذي تقدمه الإعلامية سهير جودة ويذاع عبر شاشة "النهار":" أن المرأة تحب تلقي الهدايا في أي وقت، قائلة إن تلقيها هدايا في الأيام العادية، أفضل بكثير من تلقيها هدية بمناسبة عيد الحب.

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أضافت:" الحب لا يقتصر على العلاقة بين الرجل والمرأة فقط، مؤكدة أن المرأة بإمكانها أن تحب ذاتها، وتكون ممتنة لها، وتشكر الله طوال الوقت على كل النعم التي أنعم بها عليها ".

وتابعت:"مش لازم نعلق سعادتنا وفرحتنا بوجود حد في حياتنا، لو مش موجود أنا أقدر أسعد نفسي وأقدر أحب كل

حاجة حواليا ووجودي في الحياة، بقول ده لكل الناس عشان محدش يبقى حاسس بالوحدة".

وأشارت إلى أنها من الممكن أن تشتري لنفسها ملابس جديدة أو عطر أو أي غرض ينقصها في عيد الحب، قائلة إنها شخصية «عقلانية رومانسية».

وذكرت أن العطاء والرومانسية من صفات برج الميزان، متابعة: «أنثى الميزان معطاءة أوي وتحب تسعد الإنسان اللي بتحبه وتتفانى عشان تسعده، وتحقق له استقرار في حياته على حساب نفسها، لكن بمجرد إنها تحس إنه مش بيبادلها أو مفيش نوع من التقدير بتقلب قلبة وحشة»، بحسب وصفها.