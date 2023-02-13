فيلم سهيل الأفضل في مهرجان العين للأفلام القصيرة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفيلم الوثائقي القصير سهيل للمخرجة خديجة قدسي، في الحصول على جائزة أفضل فيلم قصير وذلك ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان العين السينمائي الدولي، التي أقيمت حفل ختامها مساء السبت 11 فبراير، حيث شهد الفيلم عرضه العالمي ضمن مسابقة الصقر الخليجي القصير.

اقرأ أيضًا..هاني شاكر وجنات يحتفلان بعيد الحب في الاوبرا (الخميس)

وعقبت المخرجة على الفوز بالجائزة: "عندما قابلت سهيل للمرة الأولى أدركت أنه ألطف وأظرف طفل ويجب أن يعرف الجميع قصته. هذه الجائزة ليست لي فحسب بل لفريق العمل الذي بذل قصارى جهده ليخرج الفيلم إلى النور، وأيضًا لعائلة سهيل التي جعلت من الفيلم عملًا مميزًا. أنا فخورة وسعيدة إلى حد أن

الكلمات لا يمكنها التعبير عن شعوري، الحمد لله، أنا ممتنة للغاية."

تدور أحداث الفيلم في جبال الفجيرة حيث يعيش طفل يدعى سهيل يعاني من التوحد، نتوغل في عالمه ونعرف المزيد عن مميزاته والتحديات التي تواجهه من خلال لقاءات مع عائلته واًصدقائه ومعلميه ومعالجيه.

سهيل من بطولة سهيل الشرقي وعبد الله الشرقي وميشيل زيولكوفسكي، وإنتاج سارة عزام، ومونتاج روبيرتو ريستو، وتصوير سعد الدين، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عالميًا.