أحمد سعد في عيد الحب "قادر أكمل"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "قادر أكمل" بالتزامع مع احتفالات عيد الحب، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يويتيوب".

يحتفل أحمد سعد مع جمهوره بعيد الحب خلال أغنية جديدة من المقرر طرحها غدًا بعنوان "قادر أكمل"، كما يحيي حفلًا غنائيًا غدًا الثلاثاء بدبي .

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"يا عراف" تجمع أحمد سعد وأحمد زعيم، والمطرب التونسي نوردو، وهي من كلمات: محمد الفقي، ألحان: أحمد زعيم، توزيع موسيقي: توما.

كلمات أغنية يا عراف

وتقول كلماتها:" يا طبيب داويني

احتار الطب فيا

حبيبي يغيب عن عيني

الدنيا تلف بيا

يا خاله ارقيني

بدأت اشوف خيالات

صورته ما فارقت عيني

بشوفه ف كل الأوقات

غيابه عليا طال

وحالى حال

نفسي اعرف فين اراضيه

لو داري بحالي واللى جرالى

ما كان سابني اسهر لياليه

بغينا و ما رضينا

و لا ما نساتني فيك الايام

و الروح لسكنت فينا عايشا فينا

عشنا في اراضينا

مشيت و خليتني في البارح عدينا

و كان العالي العالم بينا

يا دنيا ودينا

لفي ورسي بينا

بهواك تبلينا و بقلوبنا حبينا

يا ناس حسوا بينا

و لفينا مكفينا

كل يوم نهواك

نتمني نراك بعدك كاوينا

يا عراف عرفني

ان كان راح ونسينى

مين ف سؤالى هيفيدني

ياريت لو ترسيني

يا مجروح روح اسهر

عد نجوم لياليك

قمرك غاب مابقاش يظهر

وغيابه كان صعب عليك

غيابه عليا طال

وحالى حال

نفسي اعرف فين اراضيه

لو داري بحالي واللي جرالي

ما كان سابني اسهر لياليه".