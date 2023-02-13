حمادة هلال يشارك في حفلات عيد الحب

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي الفنان حمادة هلال، حفلًا غنائيًا جديدًا في القاهرة، وذلك ضمن فعاليات عيد الحب التي تضم عدد كبير من رموز الغناء العربي.

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ومن المقرر أن يقام الحفل غدًا الثلاثاء داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ويتم حجز التذاكر عبر الأرقام الخاصة بالفندق.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ حمادة هلال من خلال أغنية روح الروح، التي حصدت أكثر من 11 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها"ياللي بتتقل عليا ماتلخص يلا وتعالى ليه كل ماأقول بحبك بترد الحب اشتغالة قلبي من يوم ماحبك مش عارف اوصف له حالة بيتك ده حضني ولو مشيت هيجيلو قرار إزالة لا وألف لا أنا مش هقبل الا بيك لا تبعد دا ايه دا انا غصبن عنك ليا فيك بص هااقولها بصراحة ومش هجيبها بشكل شيك احسبها زي ماتحسبها بالعافية انا هبقى ليك اسمع ياروح الروووح مش هسيبك مني تروح هتفكر تخرج من قلبي مش هتلقى الباب مفتوح بص شوف

هقولك اي واللي اقولو تمشي عليه انت ليا لوحدي وبس ومتسألش ازاي ولي اسمع ياروح الروووح مش هسيبك مني تروح هتفكر تخرج من قلبي مش هتلقى الباب مفتوح بص شوف هقولك اي واللي اقولو تمشي عليه انت ليا لوحدي وبس ومتسألش ازاي ولي قولي بحبك قول خلي الواحد ينسى همه ايوا انا محتاج لحبك لا مقدرش استغنى عنو قلبك لو بحر حب انا هاخد كل الحب منو صدقني دا مش كلام وخلاص كلامي انا في محلو اوعى تفكر هسيبك وانك عادي تروح وتسيبني لا مستحيل دا يحصل ماتبطل ياابني تلاعبني ومتهزليش في رأسك ولا انت حابب تتعبن