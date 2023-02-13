"إشاعات" كريم أبو زيد على يوتيوب قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان كريم أبو زيد لطرح أغنية جديد تحمل اسم "إشاعات" على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

أغنية "إشاعات" غناء وكلمات وألحان كريم أبو زيد ومن توزيع إسلام ساسو وهندسة صوتية لكل من أحمد جوده ومحمود عزت.

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الأغنية تدور فى إطار درامى هادف حول أكذوبة الإشاعات التى تنتشر عبر ألسنة بعض الأشخاص ذو الفقر الأخلاقى ليقع فى صدقها بعض البشر، وكلماتها شبابية ذات إيقاع موسيقى سريع حول عصر السوشيال ميديا .

وطرح المطرب كريم أبو زيد، أخيرًا أغنية "إيزى إيزى" بالتعاون مع شحته كاريكا، وحققت نجاحًا كبيرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات كالوشا وألحان وليد العطار وتوزيع إسلام ساسو وإخراج محمد العوادلى .

وتقول كلماتها: "جاى فهد سابق أنا فى الملاعب ما تطولنيش

فا لو انت حابب انك تلاعب ما تلومنيش

بتمشى أكروز ، اصدار بحدث ما بهديش

ع الصح بنجز اسمع ونفذ ماتقوليش

مفيش محاولة توقعنا

إيزى كله بيشجعنا

نكسبكوا ده العادي بتاعنا

كله إيزى ، إيزى إيزى

بتصحوا فينا بتفكروا

كوكبكوا كله بنطوره

طب لو عطلت ادينى الو

كله إيزى تجهيزى

إيزى ، إيزى ، إيزى

إيزى ، إيزى ، إيزى

أنا ليكو فوقت ، أمبيرى لوكد

انا ليكو فوقت ، أمبيرى لوكد ، جاى بالاسبووور

زي أبو مكة لو دوست تكة هانهيلكوا الدوووور

بتلموا فكه انا لوجو ماركة ماشى الم اسكوووور

معرفش لاءه ، أكشنى سقا ، وكسرت السوووور

مفيش محاولة توقعنا

إيزى كله يشجعنا

نكسبكوا ده العادي بتاعنا

كله إيزى ، إيزى إيزى

بتصحوا فينا بتفكروا

كوكبكوا كله بنطوره

طب لو عطلت ادينى الو

كله إيزى تجهيزى

إيزى ، إيزى ، إيزى

إيزى ، إيزى ، إيزى

انت نونو حضر انا عندى اكتر ، انا ده الاثباااات

فى اللحظة بحضر ، الفعل أثر ، الباقى اتشااااط

الجو شبر انا ليكوا أمطر فى مفاجآااات

مجموع فى مصدر ، عمرى ما هخسر

دى محاولاااااات

دى محاولاااااات

إيزى ، إيزى ، إيزى

إيزى ، إيزى ، إيزى ".