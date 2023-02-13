هاني شاكر وجنات يحتفلان بعيد الحب في الاوبرا (الخميس)

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان هاني شاكر والفنانة جنات، في احتفالات الأوبرا المصرية، ضمن موسم الحفلات المقامة هناك ويضم أبرز نجوم الغناء وأشهر أصوات الاوبرا.

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ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 16 فبراير الجاري، على المسرح الكبير، وتشارك في الحفل الفنانة جنات، بقيادة موسيقية

شروط حفلات عيد الحب في الأوبرا

جاءت حفلات عيد الحب بعدد من الشروط الواجب تطبيقها قبل الدخول إلى مسرح الحفل، كالآتي:

عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق

بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء (البدلة كاملة جاكيت وكرافتة)

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.