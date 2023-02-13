استياء أهالي مطوبس بسبب "بالطو".. وصبرى فواز «مزايدات رخيصة»

ياسر رشاد - القاهرة - واجه المسلسل الكوميدي "بالطو" انتقادات واسعة من قبل أهالي قرية "مطوبس" بعد ذكرها أكثر من مرة بطريقة كوميدية خلال أحداث العمل الذي يعرض هذه الفترة عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة .

وقرر أهال قرية "مطوبس" تحرير محضر للنائب العام ضد المسلسل الذي وصفه أحد أبناء القرية أنه بمثابة إساءة واضحة، مشيرًا إلى أن بعيد في مضمونة عن قادة الفكر والرأي والدين والطب والتعليم والثقافة الذين خرجوا من قرى مطوبس ".

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ومن ناحيتة أعرب الفنان صبري فواز عن رأية من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً:" عشان نقفل باب المزايدات الرخيصة، أنا من قرية في كفر الشيخ مش بعيدة من مطوبس، واعرف قيمة الناس هناك و باتشرف بيهم و بافخر إني رباية الناس الأصيلة الطيبة دي ".



وأضاف صبري فواز:" لكن انا ضد إننا نتعامل مع

الفن بالأفق الضيق ده، الفن بيتخيل أحداث في مكان و زمن، وصناع المسلسل كاتبين في التتر إن الأحداث لا تمت للواقع بصلة، و إنما محض خيال، يبقى خلاص ".

أبطال وقصة مسلسل بالطو

مسلسل "بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب"، من بطولة عصام عمر ومحمود البزاوي وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ ومريم الجندي وسلافة غانم، قصة وسيناريو وحوار احمد عاطف وإخراج عمر المهندس .

وتدور أحداث مسلسل "بالطو" في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية، ويعيش دكتور مغامرات كوميدية بعد فترة تخرجه من الجامعة.