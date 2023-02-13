موعد حفل ماجد المهندس في الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - يُحيي الفنان ماجد المهندس حفلًا غنائيًا جديدًا في الإمارات، وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام هناك، ويضم عددًا كبيرًا من رموز الغناء.

اقرأ أيضًا.. ماجد المهندس في حفل جديد بالإمارات

من المقرر أن يقام الحفل في 17 من مارس المقبل على مسرح كوكاكولا أرينا، التي شهدت عددًا من الحفلات الغنائية خلال مطلع 2023

ماجد المهندس في فبراير الكويت 2023

أحيا المهندس حديثًا حفله الغنائي مع نانسي عجرم ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2023، والذي شهد حضورًا كامل العدد.

ويتضمن احتفال هلا فبراير الكثير من الفعاليات والعروض والمهرجانات والحفلات الغنائية الرائعة والمميزة التي يقوم بإحيائها عدد من أهم وأشهر نجوم الفن في الوطن العربي.

تشمل حفلات هلا فبراير 2023 في الكويت الكثير من الفعاليات والأمسيات والمسرحيات التي يتم التحضير لها احتفالًا بالعيد الوطني الكويتي.

بجانب الكثير من المباريات الودية المميزة التي تشارك فيها أفضل الأندية العربية والكويتية، وإقامة الكثير من النشاطات الرياضية والبطولات الرائعة في سوق دبي الحرة، وذلك مثل رياضة التنس.

أحدث أغاني ماجد المهندس "وعرفتك":

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لماجد من خلال أغنية "وعرفتك"، التي سجلت أكثر من 57

مليون مشاهدة.

تقول كلماتها:

"وعرفتك .. ضحكت الدنيا .. و لمستك .. دبت انا ف ثانيه .. و حضنتك .. حضن حاجه تانيه .. ولا ف الخيال على بعضنا .. يالا نتعود .. دي الليله .. مش هتتعوض ده انا وانت .. قربنا مزود .. فوق الخيال ... وريني .. دنيتك اكتر .. انا هدي .. عمري ما استكتر من عمري .. يالا خد اكتر .. عمرك يطول .. دي عيونهم .. كلها علينا وشاغلهم .. حتى اسامينا يا هوانا .. يالا ودينا .. فوق كل دول .. و قابلتك .. قلبي راح مني و لقربك .. راح مطمني والدنيا .. وانت بين حضني .. ولا جت في بال".