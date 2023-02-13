يسرا تواصل تصوير "حمد الله على السلامة"

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل الفنانة يسرا، تصوير مسلسل "حمد الله على السلامة"، إذ تتواجد هذه الأيام في مدينة رأس البر لاستكمال مشاهدها في العمل الدرامي الذي مقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2023 .



"حمد الله على السلامة" عمل درامي جديد يجمع مجموعة من النجوم ومن بينهم النجمة يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج: عمرو صلاح.

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شاركت الفنانة في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "أحلام سعيدة"، وشاركها بطولته عدد من النجوم وهم: غادة عادل ومي كساب وعماد رشاد ونبيل نور الدين وآخرون .

قصة مسلسل "أحلام سعيدة"

تدور أحداث المسلسل حول ثلاث سيدات في منتصف العمر وهن (فريدة وشيرين وليلى) من طبقة

اجتماعية مختلفة، يعانين من الأرق وصعوبة في النوم، يجمعهن القدر سويا ليخضن تجارب ستساعدهن في التغلب على مشاكلهن ومواصلة حياتهن بطريقة أفضل.

أبطال مسلسل "أحلام سعيدة"

مسلسل أحلام سعيدة يعرض علي قناة on، بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام اسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.