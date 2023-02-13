كتب امير فتحي في الاثنين 13 فبراير 2023 06:52 مساءً - شاركت الفنانة الإماراتية أحلام محبيها ومتابعيها بصورة جديدة لها، وذلك في احتفالها بعيد ميلادها ال 55 والذي يوافق اليوم الإثنين 13 فبراير .
نشرت أحلام الصورة عبر حسابها على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت بها مرتدية فستانا باللون البرتقالي مرصعا بالألماظ .
وكتبت أحلام في تعليقها على الصورة: “الحمد لله على نعمة الحياة والنَفَس والحياة الكريمة .. الحمد لله على نعمة الأهل والأصدقاء والمحبين” .
تابعت: “عمر جديد في حياتنا بفضل الله تعالى، صحة وفرح ونجاح ولله الحمد والمنة .. ميلاد أحلام .. نستقبل الهدايا أي وقت” .
ولاقي المنشور تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين حرصوا في تعليقاتهم على تهنئة الفنانة أحلام بعيد ميلادها، متمنيين لها السعادة ودوام العمر .
كانت هذه تفاصيل خبر بفستان مرصع بالألماظ .. أحلام تحتفل بعيد ميلادها ال 55 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.