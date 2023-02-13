بفستان مرصع بالألماظ .. أحلام تحتفل بعيد ميلادها ال 55

كتب امير فتحي في الاثنين 13 فبراير 2023 06:52 مساءً - شاركت الفنانة الإماراتية أحلام محبيها ومتابعيها بصورة جديدة لها، وذلك في احتفالها بعيد ميلادها ال 55 والذي يوافق اليوم الإثنين 13 فبراير .

نشرت أحلام الصورة عبر حسابها على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت بها مرتدية فستانا باللون البرتقالي مرصعا بالألماظ .

وكتبت أحلام في تعليقها على الصورة: “الحمد لله على نعمة الحياة والنَفَس والحياة الكريمة .. الحمد لله على نعمة الأهل والأصدقاء والمحبين” .

تابعت: “عمر جديد في حياتنا بفضل الله تعالى، صحة وفرح ونجاح ولله الحمد والمنة .. ميلاد أحلام .. نستقبل الهدايا أي وقت” .

ولاقي المنشور تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين حرصوا في تعليقاتهم على تهنئة الفنانة أحلام بعيد ميلادها، متمنيين لها السعادة ودوام العمر .