كتب امير فتحي في الاثنين 13 فبراير 2023 06:52 مساءً - قضت المحكمة بمنع المحاكمة عن الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في قضية قتله لشاب سوري يدعى “محمد الموسى” والذي كان قد تسلل إلى الفيلا الخاصة به بداعي السرقة .
وجاء في نص قرار المحكمة الذي تم تداول صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي أن الهيئة قررت بالإجماع منع المحاكمة عن المدعي عليه فادي مخايل هاشم بما أسند إليه .
تابعت: “وذلك تبعا لوجود سبب التبرير المنصوص عنها في المادة 184 من قانون العقوبات معطوفة على المادى 563 من القانون عينه” .
وتعود واقعة اقتحام محمد الموسى لفيلا نانسي عجرم إلى عام 2020، حيث تسلل “الموسى” إلى المنزل بهدف السرقة، وقام فادي الهاشم بإطلاق النار عليه للدفاع عن عائلته .
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة تصدر قرارها النهائي بحق فادي الهاشم في قضية محمد الموسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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