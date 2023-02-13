شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة غنائية رومانسية في عيد الحب بتوقيع 7 مطربين أبرزهم أنغام وأحمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم عيد الحب، انتعاشة غنائية لنجوم الغناء والطرب، حيث يتزامن خلال هذه الفترة إقامة الحفلات الغنائية أو طرح الأغانى الرومانسية تزامنًا مع هذه المناسبة الذى يعرض كل العشاق على الاستماع إلى نوعية هذه الأغانى.

أحمد سعد

كشف النجم أحمد سعد عن أغنيته الجديدة التي سيطرحها ليلة عيد الحب والتي تحمل اسم "قادر أكمل"، والتي سيقوم بطرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كما سيحيى حفلاً غنائياً في دبى بدولة الإمارات بنفس الليلة.

أنغام

تستعد النجمة أنغام لطرح أغنية في عيد الحب بعنوان "خليني شوية معاك"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع خالد عز، وهى الأغنية التي ستكون مفاجأة لجمهورها.

رامى جمال

طرح النجم رامي جمال أحدث أغانيه التي تحمل إسم "عاملة إيه"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات أحمد العزب وألحان أحمد العدل وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، وهى الأغنية الأولى التى يقوم بطرحها من إنتاج شركته الجديدة بعد انفصاله عن الشركة الإنتاجية الأخيرة .

مصطفى شوقي

طرح المطرب مصطفى شوقي، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "جيبى بيوجعنى" على"يوتيوب"، والتي تم طرحها بمناسبة عيد الحب، ويتعاون مصطفى شوقي في الأغنية مع الملحن بلال سرور والشاعر مصطفى حسن والموزع أماديو، وتسجيل ميكس وماستر هانى محروس.

عمر كمال وشيماء مغربى

طرح المطرب عمر كمال والمطربة شيماء مغربى أغنية جديدة احتفالا بعيد الحب، تحمل اسم "النجمة البعيدة"، وهي من كلمات أسامة الوكيل وألحان الملحن عمرو قطب.

مصطفى جاد

شوق المطرب والملحن مصطفى جاد متابعيه بطرح برومو لأغنيته الجديدة التي ستحمل عنوانًا في عينيكي نور ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية في إطار الاحتفال بفترة يوم عيد الحب.