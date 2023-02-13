شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يؤكد أهمية دور لجنة قراءة النصوص المسرحية بالمرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الجديدة المشكلة لقراءة النصوص المسرحية المقدمة للبيت الفني للمسرح، لإنتاجها من خلال فرقه المختلفة، أمس الأحد، فى مكتبه بمقر رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

وأكد جلال أهمية دور اللجنة في المرحلة القادمة، وأن رأيها لم يعد استشاريًا، بل ملزمًا لإجازة النصوص الجيدة والمتميزة تمهيدًا لإنتاجها، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن استقبال النصوص الجديدة منذ مطلع شهر يناير الماضى حتى نهاية فبراير الجاري، بهدف إتاحة الفرصة لجميع الكتاب لتقديم نصوصهم، لتكون تمهيدا لتشكيل نهضة مسرحية جادة تحتفي بالأعمال المتميزة التي يقدمها المبدعون من كل الأجيال.

وأوضح المخرج خالد جلال، أن دور اللجنة لن يتوقف عند إبداء الرأي حول مدى صلاحية النص للإنتاج من عدمه، بل يمتد إلى التوصية بالفرقة المسرحية التي يتم الإنتاج من خلالها، طبقا لتوصيف دور كل فرقة، الذى ينطلق من الهدف الذي أنشئت من أجله، حرصا على الاهتمام بهوية كل فرقة مسرحية، واستعادة دورها على الساحة الفنية.

حضر الاجتماع كل من النقاد: "دكتورة وفاء كمالو، يسري حسان، محمد الروبي، دكتور عصام أبو العلا، محمد بهجت، دكتور محمد سمير الخطيب، أحمد عبد الرازق أبو العلا، هند سلامة، باسم صادق، جمال عبدالناصر، ليليت فهمي، وشيماء الورداني" .

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمناقشة الآراء والملاحظات، التي تبديها اللجنة إسهامًا منها في الحراك المسرحي المأمول.