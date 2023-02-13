شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة العالمية لاروسي تغنى باللهجة المصرية في أحدث أعمالها الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة العالمية من أصول مغربية لاروسي، لإطلاق أغنية جديدة باللهجة المصرية، خلال الأيام المقبلة، وقالت لاروسي في بيان صحفي، عن سبب اختيارها للهجة المصرية: "كان لديّ شغف دائم لزيارة تلك الأرض صاحبة الحضارة الفرعونية العريقة خاصة عندما قرأت في تاريخ مصر القديم، وعند زيارتي لها العام الماضي؛ زاد شغفي وحبي لأحمل في فني جزء من حضارتها".

وعن فكرة الفيديو كليب ومكان التصوير، فأوضحت لاروسي: "هي قصة حب جميلة تعكس خلال طرحها روعة الدمج بين حداثة العصر الحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبين حضارة مصر العريقة، فالفن رسالة قبل كل شئ، وسيخرج هذا الدمج الرائع المخرج المبدع عادل سرحان".

لاروسي

وتابعت، أن اللهجة المصرية لهجة محبوبة ومفهومة لدى غالبية العرب وأدائها يحتاج إلى حرفية عالية وهذا يعد تحدي في حد ذاته.

وأضافت: "اخترت أن أصور الأغنية بين دولة الإمارات العربية التي ما زالت حاضنتي حتى اليوم وبين مصر رغبة بإظهار هذا الربط التاريخي المستمر بين البلدين على مر العصور وفي مختلف المجالات والجانب الفني جزء كبير منها".

وعرفت بحبها للغة العربية منذ أن انتقلت للعيش في دبي قبل عامين، والتي استطاعت خلالهم أن تحقق نجاحاً كبيراً خاصةً بعد دمجها للغة العربية مع الإنجليزية في أغانيها التي أطلقتها العام الماضي.

جدير بالذكر أن لاروسي اختارت مكان تصوير أغانيها السابقة Cinnamon و Good في لبنان بالرغم من الظروف الصعبة التي كانت تواجهها البلاد من انقطاع للكهرباء وتحمل معاناة التصوير مع فريق العمل وذلك دعما لهذا البلد الجميل ورسالة منها بأن لبنان ستظل تخرج أعمالا فنية رائعة بالرغم من قساوة الظروف التي تمر بها، حيث حققت أغانيها نجاحا جماهيريا فاق جميع التوقعات، ومن المتوقع أن تحظى الأغنية الجديدة المقرر إطلاقها بعد عيد الفطر بإقبال واسع اعتادته لاروسي في مختلف أغانيها.