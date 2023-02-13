شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا فى رأس البر لتصوير مشاهد من مسلسل" حمد الله على السلامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد حاليًا في رأس البر فريق عمل مسلسل "حمد الله على السلامة"، من بطولة الفنانة يسرا ومايان السيد، لتصوير مشاهد المسلسل بمنطقة اللسان ونهر النيل برأس البر، ومن المتوقع أن يدخل المسلسل السباق الرمضانى المقبل.

مسلسل "حمد الله على السلامة" بطولة يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج: عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب، وتضمن المسلسل عدة مشاهد تدور أحداثها بمنطقة اللسان ونهر النيل برأس البر

وكانت الفنانة منى زكي قد انتهت من تصوير مشاهد مسلسلها القادم "تحت الوصاية" داخل أحد ورش صناعة السفن بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، وتشهد مدينة عزبة البرج الآن كواليس تصوير مشاهد مسلسل "تحت الوصاية" المقرر عرضه فى موسم رمضان القادم لتعود به الفنانة منى زكي إلي السباق الرمضاني مجددا بعد غياب لمدة موسمين.

وكان موقع ”الخليج 365” قد حصل على صور للفنانة مني زكي أثناء قيامها بطلاء إحدى السفن داخل كواليس التصوير، وظهرت بطلة المسلسل ترتدى ملابس عاملة بناء سفن أثناء تواجدها بين عمال إحدى الورش المتواجدة بالمدينة.

وشهدت المنطقة أيضا تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين موقع التصوير منذ اليوم الأول من تواجد أسرة العمل وحتى الآن، ومن المقرر إنهاء تصوير مشاهد مسلسل منى زكي الجديد داخل مدينة عزبة البرج خلال الأيام المقبلة.