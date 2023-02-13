شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى فكرى: ردود أفعال الجمهور على "شفيقة المصرية" فاقت توقعاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان مجدى فكرى لـ"الخليج 365"، إن ردود أفعال الجمهور على مسرحيته الجديدة "شفيقة المصرية" فاقت توقعاته فى أول أيام عرضها، موضحًا أنه مستمر فى تقديمها على خشبة مسرح البالون طوال الفترة المقبلة يوميًا عدا الثلاثاء من كل أسبوع.

وأضاف فكرى أن قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وقطاع الفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده وفروا كل السبل حتى يخرج العرض المسرحى فى أبهى صوره.

مسرحية "شفيقة المصرية" من المسرحيات الغنائية الاستعراضية، والتي من المقرر عرضها على مسرح البالون، التابع للفنون الشعبية والبيت الفني، وذلك بقيادة الفنان الكبير خالد جلال، ودكتور عادل عبدة رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية و الاستعراضية والمسرحية الإنتاج الأول لفرقة الالات الشعبية بقيادة لبني الشيخ.

تدور أحداث مسرحية "شفيقة المصرية" حول قصة راقصة قبطية تدعى شفيقة، وتدور أحداث المسرحية في إطار اجتماعي استعراضي غنائي.

يشارك فى بطولة مسرحية "شفيقة المصرية" كل من: علا رامي، منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، وائل علاء، مجدي فكري، فادي خفاجة، علاء عوض تأليف مصطفى سليم، ألحان صلاح الشرنوبي، أشعار جمال بخيت، ديكور حازم شبل، وإخراج محمد صابر.















