وفاة فنانة تركية وابنتها تحت أنقاض منزلها

كتب امير فتحي في الاثنين 13 فبراير 2023 03:50 مساءً - أعلنت شركة إنتاج مسلسل “كان يا مكان في تشكوروفا” وفاة الفنانة التركية أمل أتايجي وابنتها الممثلة بيريان أتيشي تحت أنقاض منزلهما في مدينة أضنة بتركيا، وهو ما أكدته السلطات التركية أيضا .

حيث تم العثور على أمل أتايجي وابنتها التي تبلغ من العمر 20 عاما جثثا هامدة إلى جانب بعضهما البعض تحت الأنقاض نتيجة الزلزال الذي وقع في منطقة كهرمان مرعش التركية الأسبوع الماضي .

وقدمت شركة الإنتاج تعازيها الحارّة بوفاة الفنانة أمل أتايجي، التي قدّمت دور البطولة في مسلسل “كان يا مكان في تشكوروفا” الذي اشتهر في الوطن العربي .

كما نعت جامعة بيكور في تركيا الممثلة الشابة الراحلة بيريان أتيشي، والتي كانت واحدة من خريجات الجامعة، داعين لها بالرحمة والمغفرة .