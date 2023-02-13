الموت يفجع الفنانة صبا مبارك

كتب امير فتحي في الاثنين 13 فبراير 2023 03:50 مساءً - أعلنت الفنانة صبا مبارك مساء يوم أمس الأحد عن وفاة خالتها الفنانة هيفاء داوود الآغا في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .

تضمن المنشور صورة للفقيدة، كتبت صبا مبارك في تعليقها عليها ونعيها لخالتها: “”يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”” .

تابعت: “بفائق الحزن نتقدم بكامل الأسى بإعلان وفاة المرحومة والمغفور لها خالتي هيفاء داوود الآغا .. انتقلت إلى رحمة الله من ساعات قليلة ونسألكم الدعاء لها بالرحمة والغفران” .

كما نعت المجموعة الخاصة بنقابة الفنانين الأردنيين وفاة هيفاء داوود الآغا، فنشرت صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .

وجاء في التعليق عليها: “إيماناً بقضاء الله وقدره، ينعى نقيب الفنانين المخرج محمد يوسف العبادي، ومجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة في نقابة الفنانين الأردنيين بأصدق مشاعر العزاء والمواساة، الزميلة هيفاء الآغا، والتي وافتها المنية ليلة الأحد 12.2.2023” .

وأضافت: “ندعو الله عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته وعفوه ومغفرته وأن يجعل مثواها فسيح جناته وأن يُلهم عائلتها ومحبيها والأهل الكرام جميل الصبر والسلوان .. هذا وسنعلن عن أية تفاصيل للعزاء حال وصولها إلينا، وإنا لله وإنا إليه راجعون” .