تطورات الحالة الصحية للفنانة فادية عبد الغني

كتب امير فتحي في الاثنين 13 فبراير 2023 03:50 مساءً - كشفت الفنانة فادية عبد الغني عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة في الأيام الماضية، نتيجة إصابتها بنزلة برد شديدة وإجهاد وفقا لما قالته في تصريحات صحفية .

طمأنت فادية عبد الغني محبيها ومتابعيها على وضعها في الوقت الحالي في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .

فكتبت: “أصدقائي الأعزاء من صفحات التواصل الاجتماعي، زملائي من أهل الفن الكرام وأعضاء النقابة المحترمين .. أود أن أقدم لكم أسمى معاني الشكر والتقدير والاحترام لشخصكم الكريم” .

تابعت: “لقلقكم على ودعواتكم لي فيما كنت أمر به من وعكة صحية .. ووجدتني أفيق من وعكتي على مظاهرة حب جميلة كانت بمثابه باقة زهور مقدمة لي منكم في عيد الحب” .

أضافت: “أود أن اطمئنكم فلقد اجتزت الوعكة بفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل دعواتكم الصادرة من قلوبكم العامرة بالحب .. شكرًا جزيلا لكم حفظكم الله ورعاكم وكل عام وأنتم بخير موفوري الصحة” .