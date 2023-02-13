شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يروج لأغنيته الجديدة "قادر أكمل" قبل طرحها غدًا فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم أحمد سعد، لأغنيته الجديدة بعنوان "قادر أكمل"، وسوف يطرحها يوم عيد الحب يوم الثلاثاء 14 فبراير، وكتب أحمد سعد عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "استنوا أغنية عيد الحب قادر أكمل يوم الثلاثاء الساعة 3 علي قناتي علي يوتيوب".





وحقق المطرب أحمد سعد نجاحًا كبيرًا بواحدة من أحدث أغانيه "وسع وسع" الذى وصلت أرقام مشاهدتها إلى 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهي الأغنية الذى ألفها له مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس، في حين أخرج الكليب المخرج إسلام هشام، والذى تم تصويره فى أحد القصور.

وكان المطرب أحمد سعد قد احتل بأغنية "وسع وسع" المركز الرابع فى قائمة أكثرالأغنيات استماعا فى الشرق الأوسط على جميع المنصات الرقمية، في بيان صادر من المنظمة العالمية IFPI أو الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية، وهى منظمة تمثل صناعة الموسيقى المسجلة فى جميع أنحاء العالم.

كما استطاع النجم أحمد سعد من خلال فيديو كليب "وسع وسع" أن يحقق نجاحًا كبيرًا باحتلاله المرتبة الــ34 فى قائمة أفضل 100 فيديو على مستوى العالم، بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، فيما حصلت على المركز الثاني في نفس القائمة المحلية في مصر، وحقق الكليب 99 مليون مشاهدة على يوتيوب.