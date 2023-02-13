شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يلتقى هانى شاكر ووائل جسار في بيروت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لبى النجم محمد فؤاد دعوة الفنان اللبناني وائل جسار، أثناء وجوده في بيروت، ليحضر الجلسة التي جمعت بينه وبين أمير الأغنية العربية هانى شاكر وكل من طارق العتر وأحمد أيوب وعدد من الأصدقاء، وتناول الجميع العشاء بدعوى من وائل جسار، ولم يخلُ اللقاء من الغناء والضحك واسترجاع الذكريات التي جمعتهم من قبل.

وسافر محمد فؤاد إلى بيروت منذ أيام بصحبة مدير أعماله طارق العتر، وذلك لمشاركته فى 3 حفلات غنائية هناك تزامنًا مع احتفالات عيد الحب، ونجحت كاميرا ”الخليج 365” فى التقاط الصور الأولى لفؤش وهو باللوك الجديد بعد تخلصه من وزنه الزائد، واتفق فؤش مع منظمى الحفلات بتبرعه بربع أجره لصالح منكوبى سوريا الذين تضرروا بسبب الزلزال.

ومن المقرر أن يقدم فؤاد خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه الشهيرة التى يتفاعل معها جمهوره، ويقدم فؤاد فى هذه الحفلات مجموعة مميزة من أغانية القديمة والجديدة منها القلب الطيب وفى السكة وصابر والحب الحقيقى وغيرها من الأغانى.

وطرح النجم محمد فؤاد مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "علو السما"، كلمات منة عدلى القيعي ولحن وتوزيع أحمد طارق يحيى.

ويعيش النجم محمد فؤاد حالة انتعاشة فنية، حيث انتهى خلال الأيام الماضية من تسجيل 3 أغان جديدة، وفى تصريح لـ"الخليج 365" قال إنه يفاضل بينها لاختيار الأغنية الأولى التي سيطرحها خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى.

وكانت آخر حفلات النجم محمد فؤاد فى موسم الصيف الماضى بالساحل الشمالى، وقدم فؤاد خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة المحببة لدى جمهوره، ومنها "كامننا"، "كداب"، "بين إيديك"، "ابن بلد"، "سلام" وغيرها.





فؤش وشقيقه ومدير أعماله