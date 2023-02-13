فنانة مصرية شهيرة: “اتجوزت 9 مرات وأنافس تحية كاريوكا اتجوزت 13 مرة”

كتب امير فتحي في الاثنين 13 فبراير 2023 02:57 مساءً - كشفت الفنانة دينا عن عدد زيجاتها والشروط التي تضعها قبل الموافقة على الزواج، والأسباب التي تدفعها إلى الانفصال من بينها تعرضها للخيانة من قبل .

قالت دينا خلال استضافتها في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي أنها تزوجت 9 مرات مشيرة إلى أن هذا العدد قليل مقابل الفنانة الراحلة تحية كاريوكا التي تزوجت 13 مرة وهي تنافسها .

تابعت: “أقل جوازة قعدت سنة وأطول جوازة قعدت 5 سنين، وجوازة سامح الباجوري سنتين بس ده ربنا بقى مش أنا ده عمره الله يرحمه” .

وبسؤالها عن أكثر شخص شعرت تجاهه بالحب وسبب عدم استكمال علاقتهما، أجابت: “هو حد متعرفيهوش .. ظروف ومهنتي صعبة، أنا ليا وجهة نظر انتي لو خدتي مني حاجة بحبها وأنا اتنازلت عنها هطلب منك حاجات كتير أوي مش هتقدري تديهالي” .

أضافت دينا: “مش هبقى أنا، هبقى واحدة تانية مكسورة ومتاخد منها حاجة زي ما اخد منك ابنك .. أنا بقول حاجتين أساسيتين قبل الجواز، أنا مش هسيب الرقص وأول ما تزهق متصاحبش حد تعالا قولي وأنا همشي” .

وأشارت إلى تعرضها للخيانة لأكثر من مرة قائلة: “أنا اتخانت كتير أوي، ما أنا مش فاضية كان زمان الشغل بيبتدي من 9 بليل ل 6 الصبح، أكيد الراجل اللي هيستحمل ست بالشكل ده لازم ياخد جايزة نوبل” .

وعن ردة فعلها تجاه ذلك علقت الفنانة دينا: “أنا مبواجهش أنا بمشي .. لو عايزة أكمل هكمل، لو عايزة أمشي همشي وأنا بفضل أمشي لأن مكنش فيه مثلا ولاد فهقعد أناقش في إيه ونستحمل بعض ليه” .

أكملت: “أنا سريعة القرار ومبندمش لأني ببقى واخدة القرار بعد استحمال كتير أوي، بقعد استحمل لحد ما استنفذ نفسي وبعدين خلاص” .