سامر المصري يهاجم: “تأدبوا في حضرة الموت”

كتب امير فتحي في الاثنين 13 فبراير 2023 02:57 مساءً - أعرب الفنان السوري سامر المصري عن غضبه واستيائه من بعض الحسابات على السوشيال ميديا، والتي وصفها ب “المستفزة” .

حيث يقوم أصحاب تلك الحسابات بنشر يومياتهم وغيرها دون مراعاة لما يمر به الشعب السوري في الوقت الحالي والتركي أيضا في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلدين .

كتب سامر المصري في منشور له عبر حسابه على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري: “تأدبوا في حضرة الموت، توقفوا ولو يوما عن بث يومياتكم التافهة وحركاتكم الغبية ورقصاتكم الفاتنة” .

تابع: “إذا كنت تعتقد أن مساعدة الناس أمر تافه ومشاركة الحزن أمر ممل ومتعب فأنت تستحق الشفقة .. وهناك حسابات سوشيال ميديا مستفزة كأنهم يعيشون في كوكب أخر” .

وكان قد ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر يوم الإثنين الماضي بلغت قوته 7.8 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين .

وأشارت قناة “الحرة الأمريكية” مساء يوم أمس الأحد إلى ارتفاع عدد ضحايا زلزال سوريا وتركيا إلى 35 ألف قتيل، ومن المتوقع أن ترتفع تلك الأعداد في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ .