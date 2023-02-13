شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام جيمس كاميرون تنافس نفسها على مراتب أعلى 3 أفلام فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس المخرج جيمس كاميرون ضد نفسه على رأس قائمة الأفلام الأكثر ربحًا على الإطلاق، وهو تيتانيك (1997)، الذي كان يحتل المرتبة الثالثة بشكل آمن وتم تجاوزها في نهاية هذا الأسبوع بواسطة Avatar: The Way Of The Water (2022)بعد صعوده المثير في مخططات شباك التذاكر، وفقًا لـ TMZ

ولكن في أعقاب إعادة إصدار فيلم Titanic مؤخرًا في المسارح، استعاد الفيلم الأيقوني المركز الثالث، ما دفع سلسلة Avatar إلى المرتبة الرابعة.

على الرغم من كل التقلبات بين هذين الفيلمين لـ كاميرون ، فإن فيلمه الأصلي Avatar (2009) لا يزال ملك شباك التذاكر بمبلغ 2.923 مليار دولار، يليه فيلم Avengers: Endgame (2019) في المركز الثاني بقيمة 2.798 مليار دولار.

بعد إعادة إصدار تايتانيك في دور العرض في نهاية هذا الأسبوع احتفالًا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها ، أعادت مبيعات التذاكر الجديدة له المركز الثالث بإجمالي 2.217 مليار دولار ، مما منحه تقدمًا ضئيلًا على Avatar: The Way Of Water عند 2.214 مليار دولار.

ورقم قياسي جديد لفيلم"Avatar: The Way of Water". حيث حقق الجزء الثاني من فيلم المخرج جيمس كاميرون 623.5 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي، وأزال فيلم "Avengers: Infinity War" (623.4 مليون دولار) ليصبح خامس أعلى إصدار محلي على الإطلاق.

عالميًا يحتل فيلم "Avatar: The Way of Water" المرتبة الرابعة بين أكبر الأفلام في التاريخ حيث بلغت قيمته 2.128 مليار دولار، وتحتل المرتبة الثانية بعد "Avatar" (2.92 مليار دولار)، وAvengers: Infinity War"" (2.7 مليار دولار)، و"Titanic" (2.19 مليار دولار) من حيث مبيعات التذاكر في جميع أنحاء العالم، تم إخراج ثلاثة من هذه الأفلام الأربعة بواسطة كاميرون.

فيلم Avatar: The Way of Water

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "Variety"، فأن فيلم " Avatar: The Way of Water" أصبح ثاني أسرع فيلم يتجاوز ملياري دولار بعد فيلم "Avengers: Endgame". لقد حقق 1.5 مليار دولار في شباك التذاكر الدولي ، ليحتل المرتبة الرابعة بين أكبر إصدار خارج أمريكا الشمالية، وتشمل المناطق الأكثر ربحًا الصين (238 مليون دولار) وفرنسا (137 مليون دولار) وألمانيا (125 مليون دولار) وكوريا (103 مليون دولار).

تم عرض الجزء الثاني الذي طال انتظاره لفيلم "Avatar" لعام 2009 على شاشات السنيمات في شهر ديسمبر الماضي، وتم تعزيز مبيعات التذاكر من خلال شاشات Imax والشاشات ثلاثية الأبعاد ، بالإضافة إلى العملاء المتكررين عبر جميع الأعمار من قُبل ديزني التي تمتلك حقوق "Avatar"

ومن المقرر طرح الإصدار الثالث من برنامج "Avatar" في ديسمبر 2024 مع خطط للمشاركة الرابعة والخامسة في السنوات القادمة، يلعب كل من زوي سالدانا وسام ورثينجتون دور البطولة في ملحمة العائلة بين الأجيال.