شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس ألبا: فخور بكوني رجلا أسود ولكن ليس ممثلاً أسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شعر الممثل العالمي إدريس إلبا أنه بحاجة إلى توضيح عن هويته حيث تحدث عن عدم رغبته في تعريف نفسه على أنه ممثل أسود، وفي مقابلة كشف النجم المولود في لندن، والذي يبلغ من العمر 50 عامًا، أن تسمية بالممثل الأسود تضعه في "صندوق"، وأن "الهوس" بالعرق يمكن أن يعيق التطلعات والنمو الفني.



ادريس البا

بعد حوالي ثلاثة أيام من انتهاء المقابلة، قرر نجم لوثر الانتقال إلى Twitter والتوسع في الأممر مع التأكد من أن الجميع يعرف أنه رجل أسود وفخور بذلك، وأوضح إدريس إلبا لماذا لم يعد يطلق على نفسه اسم "الممثل الأسود": قائلا: "أن تكون ممثلاً هو مهنة، مثل كونك مهندسًا معماريًا، لا يتم تحديدها من خلال العرق"