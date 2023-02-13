شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "أنا لحبيبي" يحصد 4.8 مليون جنيه خلال 12 يومًا فى دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "أنا لحبيبي" للنجم كريم فهمي، وياسمين رئيس، أمس الأحد إيرادات بلغت 284 ألفا و196 جنيهًا في دور العرض السينمائية المختلفة، متصدرًا قائمة الإيرادات اليومية، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم على مدار 12 يومًا 4 ملايين و822 ألفًا و298 جنيهًا.

يشارك في بطولة فيلم "أنا لحبيبي" بجوار كريم فهمى، وياسمين رئيس كل من: سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، محسن محيى الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى حول قصة حب تنشأ بين كريم فهمى وياسمين رئيس، ولكن قصتهما تقابل بالرفض من والدتها التى تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، مع محاولات لاستمرار تلك العلاقة.



فيلم أنا لحبيبي

وكشفت الفنانة ياسمين رئيس خلال لقائها لتليفزيون الخليج 365 أن شخصيتها الحقيقية تشبه إلى حد كبير شخصبة "ليلى" التي تجسدها في العمل، بالإضافة إلى حبها الشديد لجرعة الرومانسية التي يتناولها العمل.

يعرض فى السينمات خلال الفترة الحالية عددا كبيرا من الأفلام، فبجانب أنا لحبيبى يعرض فيلم "شلبى" للنجم كريم محمود عبد العزيز وروبي، وفيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة محمد هنيدي، وفيلم "جروب الماميز" بطولة يسرا اللوزي وروبي، وفيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، وفيلم "أخي فوق الشجرة" لرامز جلال، وفيلم "اتنين للايجار" بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد، فضلا عن فيلم "الحب بتفاصيله" بطولة الفنان محمد نور.