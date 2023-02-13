عرض فيلم حظر تجوال في نادي سينما المرأة (الخميس)



ياسر رشاد - القاهرة - يعرض نادي سينما المرأة فيلم حظر تجوال للمخرج أمير رمسيس، والذي ينظمة المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن.

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موعد عرضفيلم حظر تجوال في نادي سينما المرأة

ومن المقرر ان يُعرض الفيلم يوم الخميس الموافق 23 فبراير بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

تفاصيل عرض فيلم حظر تجوال



يأتي ذلك بحضور صناع العمل وعدد من السينمائين والفنانين وعقب عرض الفيلم تقام ندوة تديرها مديرة النادي الناقدة السينمائية شاهندة محمد على

يذكر أن فيلم "حظر تجول" حصل على 12 جائزة فى الدورة 47 من مهرجان جمعية الفيلم للأفلام التى عُرضت خلال عام 2020، فحصل الفيلم على نصيب الأسد فى الجوائز بين الأفلام المصرية 24 التى عرضت عام 2020 ما بين دور العرض والمنصات.

وخلال جولات الفيلم حصد العديد من الجوائز خلال منافساته فى المهرجانات والمسابقات المحلية والدولية، حيث فاز بـ 4 جوائز فى مسابقة الفيلم المصرى من جمعية كتاب ونقاد السينما وهى جائزة أفضل مخرج وأفضل سيناريو لأمير رمسيس، جائزة أفضل ممثلة للنجمة القديرة إلهام شاهين، وجائزة أفضل وجه صاعد النجم محمود الليثي، وأيضًا 4 جوائز فى مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الـ 69 وهى جائزة أفضل مخرج، جائزة أفضل ممثلة للنجمة إلهام شاهين، جائزة الأبداع الفنى للنجم القدير كامل الباشا، وجائزة أفضل فيلم.

وكان الفيلم قد نافس فى المسابقة الرسمية لـمهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ 42، وحازت نجمته إلهام شاهين بجائزة أحسن ممثلة عن دورها فى الفيلم، كما فى مهرجان القدس للسينما العربية.

وتدور قصة الفيلم حول فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذى أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتى تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن اجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة فى محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدى ومحمود الليثي، والنجم الفلسطينى كامل الباشا الحاصل، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فنى عاصم على، تصميم أزياء ناهد نصر الله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقام شهرياً والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

