علي الحجار في ليلة حب بالاوبرا (الليلة)

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفنان الكبير علي الحجار، جمهوره في ليلة حب داخل أرجاء الأوبرا المصرية، وذلك ضمن موسم احتفالات عيد الحب المقام هناك.

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موعد حفل علي الحجار في عيد الحب بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة مساءً، على المسرح الكبير ويفتتح الحفل الفنانة إيمان عبد الغني والفنان أحمد عفت.

شروط حفلات عيد الحب في الأوبرا

جاءت حفلات عيد الحب بعدد من الشروط الواجب تطبيقها قبل الدخول إلى مسرح الحفل، كالآتي:

عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق

بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء (البدلة كاملة جاكيت وكرافتة)

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.