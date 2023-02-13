وزيرة الثقافة تنعى الدكتور عبد الرحيم الكردي

ياسر رشاد - القاهرة - نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتور عبدالرحيم الكردي، مقرر لجنة الدراسات الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة، وأستاذ النقد والأدب العربي الحديث، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة قناة السويس، الذي وافته المنية صباح أمس، أثناء مشاركته في ندوة تأبين الراحل الدكتور محمد عناني، بالمجلس الأعلى للثقافة.

وقالت وزيرة الثقافة: فقد الوسط الثقافي اليوم، ناقدًا أدبيًا، ومرجعًا علميًا من طراز فريد، تميز بإخلاصه وحبه لعمله وتقديره لرموزه، وفاضت روحه الكريمة وهو يُشارك المجلس الأعلى للثقافة تأبين أحد رموزنا المبدعين، ليعطي نموذجًا للعطاء الثقافي حتى اللحظات الأخيرة من عمره، داعية المولى عز وجل أن يرحم الفقيد، ويُلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

ولد الدكتور عبدالرحيم الكردي، بسوهاج عام 1949م، عُين مدرسًا مساعدًا في جامعة قناة السويس، ووصل لدرجة الأستاذية، شغل العديد من المناصب الأكاديمية، منها: مدير مركز اللغة العربية والترجمة، بجامعة قناة السويس،

وكيل كلية التربية بالإسماعيلية، عميد كلية التربية ببور سعيد، عميد كلية التربية بالإسماعيلية، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة، ألف العديد من الأعمال النقدية، منها: السرد في الرواية المعاصرة، الراوي والنص القصصي، البنية السردية للقصة القصيرة، قراءة النص مقدمة تاريخية، السرد ومناهج النقد، نقد المنهج في الدراسات الأدبية، الشخصية المصرية في أعمال يوسف إدريس، تطور التقنيات السردية في الرواية المصرية، حوار مع النص، قراءة النص تأصيل نظري وقراءات تطبيقية، عندما تتوهج الكلمة، نقد المنهج في الدراسات الأدبية.