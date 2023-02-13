حقيقة بيع فيلا محمد عبد الوهاب في مزاد عالمي.. القصة الكاملة

ياسر رشاد - القاهرة - انتشر إعلان على الإنترنت بشأن عرض بيع فيلا منسوب مليكتها لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب للبيع، وبعد قرابة أسبوع أزال موقع "سوثبيز" إعلان عرض الفيلا.

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ونشر الخبر للمرة الأولى على موقع " mansiongloba" الأمريكي المتخصص في أخبار سوق العقارات في 2 فبراير 2023، لكنه لم يتم ذكر اسم الموسيقار الراحل ضمن الإعلان.

ورغم حذف الإعلان من موقع المزادات العالمي، إلا أن "الخبر" موجودًا على موقع التسويق العقاري "mansiongloba" المنشور في 2 نوفمبر 2023.

أسرة الموسيقار محمد عبدالوهاب تتخذ إجراءات قانونية

وقررت أسرة الموسيقار محمد عبدالوهاب، اتخاذ اجراءات قانونية ضد الشركة التي أعلنت عن المزاد، بعد مخاطبة مسئوليها بشكل ودي للتوقف عن استغلال اسم موسيقار الأجيال وتقديم اعتذار رسمي، لكنهم

لم يلتزموا بذلك، بل تم الادعاء أن "عبد الوهاب" أقام في الفيلا بعض الوقت.

وبعد 3 أيام من تداول خبر إعلان البيع، نفى ابنا الموسيقار الراحل، "عفت ومحمد" ملكيته والدهما لفيلا في الزمالك، مؤكدين أنهم عاشوا فى خمسينات القرن الماضي في شقة بالزمالك حتى وفاة والدهما أوائل التسعينات.

واعتبر أبناء الموسيقار الراحل أن هذا الإعلان استغلالا لشهرة والدهما، وأرجآ اتخاذ أي خطوات قانونية لحين استشارة المحامي الخاص للعائلة، ووصول المعلومات التي طلبها نجله من موقع "سوثبيز" حول "الفيلا" المزعومة، وفقا لتصريحاتهما الإعلامية.