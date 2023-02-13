علا غانم تظهر في المستشفى بعد نزيف وارتجاج وعمليات

ياسر رشاد - القاهرة - علا غانم انتشرت صور لها من داخل المستشفى بشكل واسع جدًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن تعرضت لوعكة صحية حادة خلال الساعات الماضية، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، وذلك بعد أيام من خلافها مع زوجها عبدالعزيز حسن.

وأجرت علا غانم عمليات شرائح ومسامير بسبب تعرضها لكسور في الذراعين والكتف.

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علا غانم مرت خلال الفترة الماضية بالعديد من الأزمات الصحية والنفسية إثر الخلافات التي نشبت بينها وبين زوجها وأوضحت ابنة على غانم كاميليا خلال اللقاءات التلفيزيونية قائلة.. "للأسف والدتي حالياً في المستشفى، وتعاني من ارتجاج في

المخ وكسر في العظام ونزيف داخلي".

علا غانم خضعت خلال الساعات الماضية لعملية جراحية عاجلة إثر نقلها إلى المستشفى وقامت خلال العملية تركيب مسمار في إصبع اليد اليسرى، بالإضافة إلى أنها تعاني من شرخ في الضلع السادس بالقفص الصدري، وفي وقت سابق استغاثت علا غانم بالسيدة انتصار السيسي، والمجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، والمحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة.