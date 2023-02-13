ابنتي نانسي عجرم يخطفن الأنظار في أول ظهور وهما في سن الشباب.. جمالهن يسحر الجمهور! – «صورة»

كتب امير فتحي في الاثنين 13 فبراير 2023 01:00 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد ميلاد ابنتها الصغرى ليا، بحضور العائلة وعدد من الاصدقاء، وسط اجواء مميزة مليئة بالالعاب والاغنيات الخاصة بالاطفال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اجواء الاحتفال، حيث ظهرت ليا برفقة والدتها الفنانة نانسي عجرم، ووالدتها طبيب الاسنان فادي الهاشم، وشقيقتيها (ميلا وإيللا)، الذين اجتمعوا حول قالب الحلوى.

وبدأت “ليا “بترداد أغنية العيد بصوتها المميز وعفويتها المعهودة، كما ظهر اصدقاء “ليا” في فيديو آخر وهم يغنون اغنياتهم المفضلة ضمن اجواء مميزة.

بنات نانسي عجرم في أحدث ظهور

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو ونال اعجاب الآلاف منهم ومن بينهم بعض النجوم، وركزت أغلب التعليقات على جمال بناتها وكم كبرن وتغيّرت ملامحهن خاصة ابنتها الوسطى التي باتت شابة صغيرة تضج أنوثة ودلعًا، في حين أن الطفلة الصغرى كلما كبرت تزداد شبهاً لوالدتها.

نانسي عجرم وعائلتها في أحدث ظهور

نانسي تتبرع بأجر حفلها الأخير لضحايا زلزال سوريا

من جهة ثانية، حرصت نانسي عجرم أن تقدم أكثر من تبرع لمساعدة المتضررين من زلزال سوريا، حيث كشف متعهد الحفلات والمنتج يوسف حرب عن أن جولة نانسي عجرم الأمريكية – الكندية لن تتأجل ولكن سيتم التبرع بجزء كبير من عائدات الجولة لدعم ومساعدة المتضررين، وسيتم إقامة مزاد علني في كل حفل ستتحول أرباحه أيضاً للمساعدات الإنسانية.

وأعربت النجمة نانسي عجرم، عن سعادتها بالغناء في الكويت من جديد واشتياقها للمشاركة في «فبراير الكويت» بعد غياب قائلة، إنها منذ وصولها الكويت أخذت تسترجع ذكريات مشاركتها السابقة في هذا المهرجان.

وأضافت “نانسي” في تصريحات لها، عن خبر تنازلها عن أجرها في الحفل لصالح المتضررين من زلزال سوريا الأخير، مؤكدة أنها لم تكن تتمنى التحدث في الأمر لولا أنها سُئلت عنه، معربة عن سعادتها بمشاركتها مع ماجد المهندس لأول مرة بحفل في الكويت.

على جانب آخر، أفادت أرقام حكومية سورية بأن نحو 298 ألف سوري تأثروا واضطر معظمهم لمغادرة منازلهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وفتحت البلاد 180 مأوى للطوارئ.

ولا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين في سوريا ولا تزال هناك حاجة ماسة إلى معدات ثقيلة لإزالة الأنقاض لأن الحرب الأهلية المستمرة منذ فترة طويلة والعقوبات الدولية أعاقت إيصال المساعدات إلى المناطق التي ضربها الزلزال.

وهز الزلزال الذي بلغت قوته 7ر7 درجة المنطقة الواقعة على الحدود بين تركيا وسوريا في وقت مبكر يوم الاثنين. وشهدت المنطقة مئات الهزات الارتدادية منذ ذلك الحين، بما في ذلك زلزال بلغت قوته 5ر7 درجة بعد ظهر الاثنين.

نانسي عجرم سعيدة بترشيحها لجائزة الفنانة المفضلة

وفى سياق آخر كانت أعربت “نانسي”، عن سعادتها بترشيحها لنيل جائزة الفنانة المفضلة، ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز Joy Awards. وقالت «يشرفني أكون متواجدة هنا، لأنه بمثابة تقدير لكل شيء نقدمه من أعمال».

وتابعت نانسي عجرم قائلة إنها سعيدة باجتماع الفنانين في حدث مهم وضخم مثل Joy Awards، وأضافت : «هيئة الترفيه بيصعبوها كتير على حالهم، كل سنة الحفل بيكون أقوى وأجمل».

الجدير بالذكر أن جوائز Joy Awards تتحدد بناء على تصويت الجمهور، وتشمل فئات المسلسلات، والممثل المفضل في المسلسلات، والوجوه الجديدة، وأفضل ممثل سينما، وأفضل مطرب عربي.

وانطلق، مؤخًرا حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي يجمع عددا كبيرا من النجوم من مصر والوطن العربي، وأقيم على مسرح أبو بكر الشدي في البوليفارد بالرياض في المملكة العربية السعودية.

أحدث أعمال نانسي عجرم

وطرحت النجمة نانسى عجرم، منذ أسابيع قليلة، أغنيتها الجديدة “يا عيد”، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” بمناسبة الكريسماس و رأس السنة، والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.

كذلك طرحت نانسي مؤخرا، أحدث أغانيها “على شانك” وتجاوز عدد مشاهديها 17 مليون مشاهدة منذ طرحها، والأغنية من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور.

نبذة عن نانسي عجرم

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية “أخاصمك آه” عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج “نجوم المستقبل” وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان “محتجالك”، ومن ثم “شيل عيونك عنى” عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث “يا سلام” عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية “أخاصمك آه” وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.

الخليج 365

الخليج 365