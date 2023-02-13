خالد الفايد نجم ذا فويس كيدز يعلق بعد إعلان اعتزاله: “التوبة مش بمزاجك ولا بمزاجي”

كتب امير فتحي في الاثنين 13 فبراير 2023 01:00 مساءً - أعرب خالد الفايد نجم برنامج “ذا فويس كيدز” عن استيائه من تعليقات البعض له والتي كانت تنصحه بالتراجع عن قراره باعتزال الغناء من أجل تحقيق أهدافه وجمع الأموال ثم يتوب بعد ذلك .

أكد خالد الفايد في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على أن قرار اعتزاله وتوبته هي توفيق من الله واختياره له، مشيرا إلى أن هذه النصيحة تعتبر تلاعب بالتوبة على حد وصفه .

فكتب قائلا: “بتفاجئ من عدد من الناس داخلة تكلمني تقولي يا ابني حقق أهدافك واعمل فلوس وبعدها توب بس وانت معاك فلوس” .

تابع: “ده هو التلاعب بالتوبة والله، لأن التوبة مش بمزاجك ولا بمزاجي دي هداية وطريق اختاره ربنا لينا .. بتضايق جدا من الناس دي” .

وكان قد أعلن خالد الفايد نجم برنامج “ذا فويس كيدز” في عام 2018 اعتزاله الغناء يوم 8 فبراير الماضي في منشور له عبر حسابه على موقع “فيس بوك” .

تضمن المنشور صورة لخالد الفايد ظهر بها بلحية ويرتدي جلبابا باللون الأبيض، وبدأ تعليقه عليها بآية قرآنية (وَتُوبُوۤا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ) .

تابع: “اللهم اجعل توبتي وعملي خالصا لوجهك الكريم، وبعتذر مش هرد على أي حد يدلني على طريق فيه معصية لربنا عز وجل، وشكرا” .

أضاف خالد الفايد: “أرجوكم محدش يقولي غني تاني، كفاية بجد .. مش عايز فلوس ولا شهرة ولا علاقات ولا أي سراب من ده كله” .