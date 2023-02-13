شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الفنانين الأردنيين تنعى الممثلة هيفاء الأغا.. وصبا مبارك: رحلت خالتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة الفنانين الأردنيين، الفنانة هيفاء الأغا، التي رحلت عن عالمنا أمس الأحد، ويتقبل أهلها العزاء يومي الثلاثاء و الاربعاء 15 فى ديوان آل المصرى.

كما نعت النجمة صبا مبارك، الفنانة هيفاء الأغا، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" بفائق الحزن نتقدم بكامل الأسى بإعلان وفاة المرحومة والمغفور لها خالتي هيفاء داوود الأغا انتقلت الى رحمة الله ونسألكم الدعاء لها بالرحمة و والغفران"





ومن أعمال النجمة صبا مبارك، فيلم "بنات عبد الرحمن"، حقق نجاحًا كبيرًا في العديد من المهرجانات السينمائية العربية والعالمية، إذ فاز بجائزة الجمهور في مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة في فلورنسا، وكان الفيلم قد فاز بجائزة الجمهور في مهرجانات إسبينيو السينمائي للمخرجين الجدد والعمل الأول بالبرتغال، ومهرجان الفيلم العربي في سان دييجو بأمريكا، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العالمي الأول.

فيلم "بنات عبد الرحمن" تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي، ويعد أحد الأفلام العربية التي تفتح لها دور العرض المصرية أبوابها في الفترة الأخيرة.

وسبق أن حصل فيلم "بنات عبد الرحمن" على منحة مؤسسة الدوحة للأفلام لمرحلة التطوير، منحة صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام بمرحلتي التطوير والإنتاج، ووصل إلى المرحلة النهائية في منصة الترويج بمهرجان تريبيكا السينمائي، كما شارك في معمل راوي لكتاب السيناريو بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام.