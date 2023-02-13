شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة يشيد بمسلسل بالطو: مبسوط إن في جيل فنانين وفنيين جديد بيظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المخرج عمرو سلامة، بمسلسل " بالطو"، الذى يعرض على منصة watch it، في بوست عبر حسابه على فيس بوك.

وكتب عمرو سلامة، قائلا:" مبسوط جدا جدا بمسلسل بالطو مبسوط أولا إن في مسلسل شبه ده تم إنتاجه مبسوط إن منصة Watch it اختياراتها زي (تحقيق) و(ريفو) و(بالطو) بتقول إن في أدمغة ذكية بتختار جوا المنصة وبتفكر صح مبسوط إن بيعة المسلسل للمنصة مش قائمة على مين النجوم، وإن بطل المسلسل مش نجم صف أول أو ثاني ولو إني من زمان ميقن ومتوقعله قريب إنه هيكون نجم مهم".

وتابع:"مبسوط بالأدوار الثانية جدا ومبسوط إنه مستوحى من كتاب مبسوط بالكتابة السلسة مبسوط من الإخراج الذكي مبسوط بالمونتاج الرشيق. مبسوط إن بقى في تنوع، في جيل فنانين وفنيين جديد بيظهر أتمنى الناس تقبل على المسلسل وبتمنى من كل قلبي منصة Watch it تكبر وتقدر في يوم تنافس وسط ظروف منافسة مش في صالحها خالص مبروك".



عمرو سلامة

مسلسل "بالطو" تدور أحداثه في إطار كوميدى، خلال قصة الطبيب عاطف كامل محمد والذى يجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، أنه بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبًا في أحد المراكز الطبية في قرى ريفيه، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد مقتل المدير الرئيسى.

"بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.