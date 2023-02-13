هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الثالثة “نور” البعيدة تمامًا عن الأضواء والجمهور: العيله كلها قمرات

كتب امير فتحي في الاثنين 13 فبراير 2023 11:44 صباحاً - هنأت الفنانة هنا الزاهد أختها نور الزاهد بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

فنشرت هنا صورة جمعتها عبر خاصية ستوري حسابها على انستجرام، وارتدت كل منهما ملابس كاجوال بسيطة كشفت عن جمالها الحقيقي.

تفاعل جمهور هنا الزاهد مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الايجابية حول جمالهما، وأكد البعض أن هذه العائلة تتميز بجمال طبيعي مميز.

هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى نور

شقيقات هنا الزاهد

يُشار أن هنا الزاهد لديها شقيقتين هما فرح الزاهد التي دخلت مجال التمثيل مؤخًرا مثل شقيقتها، ونور الزاهد وهي شقيقتهما الصغرى التي تدرس وتعمل حاليًا في مجال الأزياء والموضة.

«نور وفرح وهنا» هن بنات شيرين المنزلاوي زوجة الفنان طلعت زكريا، التي تحرص دائمًا على نشر صورها مع بناتها عبر صفحتها.

هنا الزاهد مع أحمد حلمي في مسرحية جديدة

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورة جديدة لها، رفقة الفنان أحمد حلمي، كما شوقت الجمهور لعمل جديد معه خلال الفترة المقبلة.

وبدأ الثنائي الفني هناالزاهد وحلمي بروفات العرض المسرحي الجديد “ميمو” المقرر أن يشارك به ضمن فاعليات موسم الرياض، حيث من المقرر عرضه يوم 20 شباط (فبراير) الجاري بالرياض، وتضم المسرحية أحمد رزق وحمدي الميرغني وعدد آخر من الفنانين.

بعد فترة طويلة من الغياب عن العمل المسرحي قرر الفنان أحمد حلمي العودة إلى خشبة المسرح من جديد، وذلك منذ آخر أعماله المسرحية “حكيم عيون” الذي قام ببطولته مع علاء ولي الدين، وتم عرضها عام 2001.

مسلسل سيب وأنا أسيب

وكانت قد أعلنت الفنانة هنا الزاهد ، استمرارها فى لبنان لمدة أسبوع أخر بسبب تصوير مسلسل “سيب وأنا أسيب” .

وقالت الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية “ الستورى ” بموقع التواصل الإجتماعى انستجرام “ انا بقالى شهرين هنا فى لبنان .. ومبسوطة ان دا اخر اسبوع ليا .. علشان وحشتنى مصر ” .

مسلسل “سيب وأنا أسيب” مكون من 10 حلقات وهو من بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد ومن إخراج وائل إحسان وتأليف رنا أبو الريش، وكان طاقم العمل كان قد بدأ التصوير منذ فترة قليلة ليستعدون لعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية في الفترة القادمة.

فيلم مستر إكس

كما قامت هنا الزاهد بتصوير فيلم مستر إكس والتي تشارك فيه البطولة زوجها أحمد فهمي وتم انتهاء تصويره منذ ايام.

ويضم فيلم مستر إكس العديد من النجوم ومنهم أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وأمير شاهين، ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد رشيد.

العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسي.

فيلم: بضع ساعات في يوم ما

وتنتظر هنا الزاهد عرض فيلم “بضع ساعات في يوم ما” الذى انتهت من تصويره منذ عدة أشهر، والفيلم مأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، وسيناريو حوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية “هيبتا”، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين حيث يشارك فى بطولته مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وآخرون.

هنا الزاهد في فيلم «بحبك»

وعُرض مؤخرًا لهنا «فيلم بحبك» بطولة وتأليف وإخراج وموسيقى تصويرية لتامر حسني، وحقق على مدار الأيام الـ 10 الماضية مليون و535 ألف جنيه، ليصل بإجمالي إيراداته في 9 أسابيع إلى 51 مليونا و858 ألف جنيه، ويشارك في البطولة حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، تميم عبده، عمرو صحصاح.

الفيلم تأليف وإخراج تامر حسني، مونتير عمرو عاكف، موسيقى تصويرية تامر حسني، مدير التصوير أحمد عبدالقادر، الصوت محمد عبدالسلام، الملابس هالة عمر، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداثه حول حياة شاب يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويقع في حيرة ما بينهما بعد عودة حبيبته القديمة لحياته قبل زواجه من أخرى بأيام، والتي اختفت لظروف مرضية دون علمه، ويظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

آخر أعمال هنا الزاهد في الدرما

وكانت آخر أعمال هنا الزاهد في الدراما “مسلسل أنا وهي” بطولة: أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، محمد ثروت، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، ومحمد الصاوي، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز.

يٌذكر أن هنا الزاهد لم تشارك في ماراثون مسلسلات رمضان 2022، بسبب عدم حصولها على إجازة منذ مدة طويلة، وانشغالها بتصوير 3 أعمال بنفس التوقيت وهي مسلسلات “حلوة الدنيا سكر، والنمر، وأنا وهي”، فقررت عدم المشاركة في موسم رمضان الماضي للاستمتاع بإجازتها.

ولكن ظهرت الفنانة هنا الزاهد كضيفة شرف في الحلقة الأخيرة من “مسلسل مكتوب عليا“، الذي عُرض رمضان 2022، مع النجوم: أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، محمد طعيمة، هلا رشدي، وغيرهم، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

الخليج 365

الخليج 365