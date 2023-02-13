شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "الأصلى" الحلقة 1.. القبض على إسلام جمال أثناء حفل زفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "الأصلى" بطولة النجمة ريهام عبد الغفور، والذى يعرض على قناةdmc ، ومنصة watch it، أحداثًا متسارعة، حيث أوضحت الحلقة القبض على فاروق – إسلام جمال في حفل زفافه بسبب أموال مزورة، وأوضحت نهاية الحلقة الأولى أن البلاغ تم بترتيب من شقيقته فاطمة – ريهام عبد الغفور.

كما شهدت الحلقة أيضًا طلاق شاهيستا سعد من يوسف عثمان بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، ما اضطره للزواج من فتاة أخرى، بمساعدة والدته منال سلامة وشقيقة فاطمة الأصلى الكبرى .



اسلام جمال

مسلسل "الأصلى" بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "الأصلى" في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

يذكر أن منصة watch it تعرض أحدث المسلسلات الدرامية بالتزامن مع قنوات المتحدة، حيث تعرض مسلسلات "الأصلى" بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، اسلام جمال، ايناس كامل، ولاء الشريف، إيهاب فهمى وعدد من الفنانين الشباب، ومسلسل "حكايات جروب الدفعة" بطولة شيرى عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، أحمد ماجد، وكذلك مسلسل "تياترو" بطولة العديد من الفنانين الشباب، ومسلسل بالطو بطولة الفنان عصام عمر، ومحمد محمود، ومحمود البزاوى، وعارفة عبد الرسول، ومحمد رضوان، واخرون، إخراج عمر المهندس.