شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تعلن حملها فى حفل Super Bowl بعد 9 أشهر من ولادة طفلها الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت النجمة العالمية ريهانا جمهورها بعدما أعلنت عن حملها في طفلها الثاني بحفل Super Bowl LVII ، حيث أثارت تصرفات المغنية وهي تضع يدها علي بطنها أثناء الرقص أنها تنتظر طفلًا بعد تسعة أشهر من ولادتها الأولى.



ريهانا حامل بطفلها الثاني



ريهانا حامل بعد 9 شهور من حملها الاول

وحسب ما نشر موقع marca لم تكشف ريهانا أنها حامل قبل Super Bowl، لم تؤكد المغنية والوفد المرافق لها المعلومات قبل العرض ، مما دفع الناس للاعتقاد بأنها استغلت عودتها التي طال انتظارها للإعلان عن الحمل هذا، وأنها ببساطة لا تريد أن يكون الحمل موضوعًا للمحادثة في الأسابيع التي سبقت الأداء في العرض الضخم.

وعادت المغنية على الهواء مباشرة في ملعب ستيت فارم في جلينديل، حيث مضى أكثر من 2000 يوم منذ آخر عرض حى لها، وفي حديثها عن الحفل أكدت ريهانا قائلة: "إن Super Bowl هي واحدة من أكبر المسارح في العالم، إنه حلم الفنان أن يكون على مسرح بـ هذا الحجم، لكنه مرهق للأعصاب، حيث تريد تقديم الحفل بشكل صحيح، خاصة مع مشاهدة الملايين من حول العالم، وهم يشجعونك".

في العام الماضي ، أصدرت ريهانا أول أغنية منفردة جديدة لها منذ ست سنوات ، "Lift Me Up"، والتي ظهرت في الموسيقى التصويرية لـ Black Panther: Wakanda Forever.

تنطلق بطولة Super Bowl بين فريق كانساس سيتي تشيفز وفيلادلفيا إيجلز يوم الأحد 12 فبرايرعلى قناة فوكس الساعة 6.30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 3.30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ في الولايات المتحدة، وبالنسبة لمشاهدي المملكة المتحدة، تبدأ المباراة في الساعة 11:30 مساءً بتوقيت جرينتش عبر ITV وSky Sports.