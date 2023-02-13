شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الرافعى من "ضرب نار" لـ "الإمام الشافعى" فى رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد الرافعى ضمن أحداث دراما رمضان 2023 بأكثر من عمل، حيث يصور حاليًا مشاهده في مسلسل "ضرب نار" الذى يقوم ببطولته ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وهي المشاركة الثانية له على التوالي بصحبة الثنائى بعدما شارك معهما خلال مسلسل "اللى ما لوش كبير".

ويشارك الرافعى ضمن أحداث مسلسل "الإمام الشافعى" مع النجم خالد النبوى، والذى يسلط الضوء على واحد من أهم الأئمة في التاريخ، لما اشتهر به وسطية وفقه وعلم شديد يحاول العمل تسليط الضوء عليه خاصة أن آراءه الفقهية لا تزال مؤثرة إلى الآن ومذهبه يعتبر من أكثر المذاهب الإسلامية شهرة في العالم الإسلامي برمته.

جدير بالذكر أن الرافعى اشتهر حينما شارك فى الجزء الأول بمسلسل "الإختيار" وحقق به نجاحاً كبيراً خلال العمل الذى قام ببطولته آنذاك عدد كبير من النجوم أبرزهم أمير كرارة وأحمد العوضى ومحمد رجب، فى عمل من إخراج بيتر ميمى، كما شارك فى أكثر من عمل بعدها مثل ملف سرى، واللى مالوش كبير وأعمال أخرى.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الاتربى، اسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

أما مسلسل "الإمام الشافعى" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن إسمائهم قريباً، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر"